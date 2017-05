Sorprende lluvia de peces a estudiante de escuela primaria

Los alumnos de escuela primaria en California presenciaron uno de los fenómenos climatológicos más interesantes, informa ActionNewsNow.

De acuerdo a las autoridades educativas de Sanford Elementary School en Oroville, el martes por la mañana el personal se encontró con que había llovido peces por la noche y que el plantel estaba cubierto de ellos.

