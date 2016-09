Sofía Vergara genera polémica por disfrazarse de la Virgen María (FOTOS)

La colombiana Sofía Vergara se metió con algo sagrado para muchos hispanos. Y es que circulan en las redes sociales algunas fotografías de un capítulo de la serie que protagoniza Modern Family vestida como la Virgen María.

En las fotografías aparece Gloria Pritchett, el rol que interpreta Vergara, vestida como la Virgen María para un capítulo especial de Halloween y luciendo un vestido blanco cubierto por una capa azul de la cabeza a los pies, sin embargo no a todos puede gustar y puede causar polémica.

Mientras que su compañero de elenco y marido en la ficción Ed O’Neill, se vistió como José.

Incluso el niño Jeremy Maguire, quien interpreta a Joe Pritchett, es Jesús de Nazaret.

Desde ahora ese capítulo promete generar polémica al utilizar a los personajes bíblicos en una festividad que no es aceptada por la iglesia católica. Las escenas fueron filmadas en Los Ángeles.

A través de sus redes sociales la colombiana dio un adelanto y escribió: “Sólo otro día en el set #Modern Family próximamente”.

No soy perfecta…

Curvas precisas y generosas: cualquiera corre el riesgo de que su mirada se pierda en la sensualidad de Sofía Vergara. Sin embargo, hay un rasgo que destaca en la belleza de la actriz: su sonrisa.

Y la colombiana tiene motivos para sonreír: fama, fortuna, un esposo “hot” (el actor Joe Manganiello) y un hijo (Manolo González) que la llena de orgullo. Si existe la perfección, podría decirse que Sofía está bastante cerca, aunque ella no lo vea así.

“Mi vida no es perfecta, para nada. Tengo problemas, como tiene todo el mundo… no todo sale bien, pero lo importante es no enfocarse en ello”, asegura.

Como muchos latinos en Estados Unidos, Sofía trabaja mucho, lo mismo que su esposo. Pero eso no impacta de forma negativa en su matrimonio.

“No hay nada de eso (envidias), al revés: por mí, que se vuelva bien famoso, que haga muchísimo dinero y así yo me puedo retirar más pronto y gastarme la plata de él”, exclama antes de carcajearse.

“Aquí no hay competencia. Yo lo apoyo para que logre todas las cosas que quiera, él me apoya también y nos entendemos la carrera”.

Eso sí, la maternidad está en segundo plano, y considera imposible embarazarse de forma natural. Sin embargo, podría recurrir a la tecnología, como hiciera años atrás con su ex pareja, Nick Loeb, al congelar un par de óvulos fecundados.

“Es algo que no he descartado, pero no es una prioridad. Estamos trabajando bastante y, lógicamente, no lo podría tener yo, pues tengo 44 años. Pero ya hay tantas cosas que se pueden hacer que, ¿quién sabe?, de pronto, si Dios quiere…”.

La estrella de Modern Family tiene un secreto para atraer las cosas buenas de la vida.

“Siempre hay que estar pensando en las cosas positivas y buenas que uno tiene. No quedarse pegado, levantarse todos los días y seguir adelante”.

Y su mantra funciona, pues, además de un proyecto cinematográfico (The Brits Are Coming), su faceta como empresaria se fortalece con “So Very Sofia”, perfume para Avon en el que confluyen aromas de maracuyá, patchouli y flor de mayo, especie exótica de su país natal.

“¡Estoy feliz! Me hace mucha ilusión porque es una compañía que siempre he admirado por lo mucho que ha hecho por la mujer del mundo. Eso es algo en lo que yo creo: darle a la mujer las herramientas para ser independiente y que se pueda ayudar a ella y a los suyos”.

Reina en la TV

Sofía Vergara es la reina actual de la televisión. La estrella de Modern Family es la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense por quinto año consecutivo, de acuerdo con Forbes.

Con 43 millones de dólares (antes de impuestos y honorarios de representación), su sueldo es casi 20 millones más alto que el del segundo lugar, Kaley Cuoco, quien percibió 24.5 millones de dólares, informó The Hollywood Reporter.

A diferencia de la lista de estrellas de cine mejor pagadas, la colombiana percibe más que sus colegas masculinos.

Además de la exitosa comedia de la ABC, Vergara también puede agradecerle a un puñado de contratos publicitarios lucrativos (desde Head and Shoulders hasta Ninja Coffee Bar y Careisma Scrubs, una línea de filipinas médicas) el aumento del 66 por ciento en sus ganancias en el curso del último año.

Cuoco, protagonista de The Big Bang Theory, empató con Vergara en la lista de Forbes del año pasado, cuando ambas actrices percibieron 28.5 millones de dólares.

A diferencia de la actriz colombiana, los ingresos de Cuoco provienen casi por completo de su sueldo por interpretar a Penny en la comedia de la CBS, que asciende a un millón de dólares por episodio.

Al igual que Vergara, Cuoco y sus coestrellas masculinos en la serie negociaron juntos sus sueldos, haciendo que la brecha salarial de género sea más corta en la televisión que en el cine.

Mindy Kaling es la actriz que registró más avance en el ranking de este año, al subir del octavo al tercer lugar, con 15 millones de dólares, entre junio del 2015 y junio del 2016.

Priyanka Chopra, de Quantico, ingresó a la lista por primera vez, al aparecer en octavo lugar, con 11 millones de dólares. La estrella de Bollywood también podrá ser vista pronto en la pantalla grande de Hollywood junto a Dwayne Johnson, el actor mejor pagado del mundo, en la cinta Baywatch.

Mariska Hargitay y Ellen Pompeo completaron los primeros cinco lugares, mientras que Kerry Washington, Stana Katic, Julianna Margulies y Julie Bowen, la coestrella de Vergara en Modern Family, cerraron el Top 10 de este año.

Las 15 estrellas mejor pagadas percibieron una cifra combinada de 208.5 millones de dólares, 43.5 millones más que el total del año pasado, de 165 millones de dólares.

A continuación, la lista completa de las actrices mejor pagadas de la TV estadounidense:

1. Sofía Vergara – 43 millones de dólares

2. Kaley Cuoco – 24.5 millones

3. Mindy Kaling – 15 millones

4. Ellen Pompeo – 14.5 millones (empate)

5. Mariska Hargitay – 14.5 millones (empate)

6. Kerry Washington – 13.5 millones

7. Stana Katic – 12 millones

8. Priyanka Chopra – 11 millones

9. Julianna Margulies – 10.5 millones (Con información de Agencia Reforma).