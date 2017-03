Simpatizante de Trump pinta esvástica nazi sobre bandera puertorriqueña

Un hombre que reconoció ser fanático del presidente Donald Trump admitió haber pintado una esvástica nazi sobre una bandera puertorriqueña en Trenton, Nueva Jersey, informó el diario The Trentonian.

El puertorriqueño Samuel Kaning solicitó a Thomas Tyler permiso para pintar un mural en la puerta de un edificio abandonado en la esquina de las calles Genesee y Dye.

Tyler, dueño de la propiedad, autorizó el mural y un grupo de boricuas pintó una bandera de su país.

Al darse cuentaa, Tyler agarró una pintura de aerosol negra, cubrió el triángulo azul y la estrella blanca de la bandera y pintó una esvástica nazi, símbolo universal de odio racial.

Una persona del vecindario retrató con su teléfono celular mientras Tyler profanaba la bandera.

Tyler luego expresó estar arrepentido.

Al periódico The Trentonian le dijo que pintó la esvástica por un “fallo” en su memoria, que había sido “estúpido” de su parte y que “lo lamentaba”.

“Cuando finalmente salí de eso, yo acababa de pintar lo más rápido que pude y antes de que alguien viniera y me dijera algo”, sostuvo Tyler. “Fue un poco estúpido haber hecho algo así. Fue solo estupidez de mi parte. Yo como que me dije a mí mismo ‘hay algo malo contigo’”, añadió.

Kaning, por su parte, aseguró que él personalmente recibió permiso de Taylor para pintar la bandera. “Le expliqué al señor Tyler que he sido vecino de su propiedad durante más de 10 años y que queríamos pintar un mural en el área como parte de un proyecto que sea representativo de lo que es esta comunidad”, indicó.

Pero Tyler –cuya propiedad permanece desde hace tiempo abandonada– dijo a The Trentonian que para lo que él dio permiso fue para un mural “no para una bandera puertorriqueña”. “Ahora este tipo (Kaning) anda por ahí diciéndole a todo el mundo que estaba bien conmigo, que yo di permiso para poner una bandera puertorriqueña en mis puertas”, se quejó.

“De verdad que pensábamos que el racismo no iba a estar tan cerca de casa”, comentó Kaning. “Tú siempre oyes de eso (del racismo) pero no lo ves verdaderamente. Pero cuando lo tienes frente a tu cara, no puedes creer que sea real”, sostuvo.