Simpatizante de Trump en Iraq funda restaurante en su honor

Pese las numerosas críticas de que ha sido objeto Donald Trump tras su inesperada victoria electoral, el dueño de este restaurante en Iraq le demostró al futuro presidente que no todos están en su contra.

Varios medios informan que el iraquí Nadyar Zawiti decidió nombrar el establecimiento ‘Trump Fish’ en honor al magnate y quiso incluye su inconfundible rostro para hacerlo destacar más. El local abrió en diciembre, según el medio Reuters.

“Lo que admiro de Trump es su firmeza y rigidez, y, espero que con esta rigidez puda acabar con el Estado Islámico”, declaró el propietario a CNN.

Uno de los platillos que ofrece el local se llaman ‘masgouf’, considerado un atractivo nacional compuesto por un pescado de aguas locales preparado a la parrilla con aceite de oliva, pimiento y condimentos, informó Reuters.

Excellent: A restaurant named Trump Fish in Dohuk in the Kurdistan Region of northern #Iraq. https://t.co/IPloI7RWBl pic.twitter.com/WunkdRzVLL

— Nader Itayim (@ncitayim) December 18, 2016