Si quiere votar en noviembre el momento para registrarse es ahora

Si usted quiere votar este próximo 8 de noviembre y aún no se ha registrado para votar le quedan pocos días para hacerlo.

La fecha límite para registrarse es el 11 de octubre y debido a la cercanía de la fecha, organizaciones como la Asociación de Funcionarios Latinos Electos (GALEO) están buscando inscribir a cuantos nuevos electores puedan y está apoyando a quienes que tengan dudas a través de su linea telefónica 888.54.GALEO.

“Hemos visto bastante interés y las cifras del gobierno indican que hay muchos latinos que se están registrando”, explicó Jerry González, director ejecutivo de GALEO.

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO) estima que 13.1 millones de latinos votarán en la próxima elección, lo que representa un aumento de un 17 por ciento en comparación con la elección de 2012.

El aumento de acuerdo con González se debe a los ataques que ha sufrido la comunidad hispana durante la campaña presidencial.

“Hay bastante preocupación en la comunidad latina por uno de los candidatos que anda diciendo cosas muy agresivas en contra de la comunidad inmigrante, específicamente”, sostuvo el director de GALEO.

“No esperemos hasta el último momento”, recomendó González que invitó a quienes tengan dudas a comunicarse y dejarles mensajes que su equipo responderá.

Es importante tener en cuenta que si estaba registrado y se mudó de residencia, debe notificarlo o es posible que no pueda sufragar. Además, si no ha votado en mucho tiempo puede ser que aparezca como inactivo.

“A muchas personas las quitan de las listas de votantes si no han ejercido su derecho para votar en varias elecciones presidenciales, por eso, si tienen dudas o preguntas es mejor registrarse para votar (nuevamente) para estar seguro . Es mejor tener la dirección correcta. Si tienen alguna duda y no se acuerdan, no hay castigo de registrase otra vez, para asegurar que sí estén activos”, explicó González.

Usted puede corroborar si los datos que tiene la Secretaría de Estado sobre su registro electoral son correctos y dónde le corresponde votar, o si su inscripción sigue vigente ingresando aquí.