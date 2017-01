Senadores de Florida buscan aumentar licencias de marihuana

La distribución de marihuana para uso medicinal podría ampliarse en el estado de Florida gracias a una propuesta de los senadores Rob Bradley y Dana Young.

Citado por el medio digital El Sol de Florida, Bradley dijo que el proyecto “amplía significativamente el actual sistema de mahihuana medicinal para dar a los residentes del estado el alivio que han exigido”.

