El senador republicano, Lindsey Graham, se opuso en tono jocoso a la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a México porque subirán el precio de “la Corona, el tequila y las margaritas”.

El senador, uno de los más veteranos en la cámara alta, aseguró en su cuenta de Twitter que “toda propuesta política que aumente el precio de la (cerveza mexicana) Corona, el tequila y las margaritas es una muy mala idea”, para añadir en “spanglish”: “Mucho sad (triste, en inglés)”.

Border security yes, tariffs no. Mexico is 3rd largest trading partner. Any tariff we can levy they can levy. Huge barrier to econ growth /1

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 26, 2017