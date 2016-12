Seguirán motivando a votantes hispanos en el norte de Texas

La recién elegida a representante estatal por el distrito 107 de Texas, Victoria Neave, celebró su histórico triunfo en las elecciones del 8 de noviembre en un foro en el que también aprovechó para anunciar que seguirá motivando a aquellos hispanos que puedan votar a que se inscriban en el registro y acudan a ejercer su derecho al voto.

Neave empezará su gestión a partir del próximo 10 de enero.

Con el proyecto Votar, Informar y Cambiar (VIC), Neave busca enfocarse en seguir lo que impulsó su campaña.

“El trabajo de voluntarios en la campaña no termina”, dijo Ramiro Luna, jefe de campaña de Neave.

VIC se enfoca en motivar a que los votantes participen en las elecciones y crear ese hábito en la comunidad hispana, dijo Luna. Además de insistir en el llamado a votar, también se enfocarán en inscribir votantes, entrenar y certificar a voluntarios.

Durante el foro, Neave mostró como ejemplo una foto de una familia hispana donde ella pudo registrar a los cinco miembros.

“Tenemos que preguntar si todos en el hogar están registrados para votar porque uno nunca sabe”, insistió.

Voluntarios presentes en el foro también dieron sugerencias y discutieron cuáles retos enfrentaron en la pasada campaña. Un voluntario indicó que algunas personas no sabían que ya no estaban inscritos para votar.

Según la ley en Texas, después de no votar en dos elecciones presidenciales la persona ya no está registrada como votante, algo que muchos no sabían, razón por la cual la segunda parte del proyecto es educar a los votantes.

“Vamos a seguir optimizando nuestro centro de llamadas. Algunas personas no saben que Victoria ganó y vamos a comunicarnos con los votantes para que vean que su voto hizo la diferencia”, dijo Luna.

Neave ganó por solo un poco más de 800 votos.

Luna añadió que mantener el contacto con votantes los animará a salir a las casillas en las próximas elecciones. Neave y sus voluntarios dijeron que es importante no solo animar votantes para las elecciones presidenciales, sino también para las elecciones locales.

Durante la campaña de Neave, voluntarios caminaron junto a ella por todo el distrito tocando puertas cuando las temperaturas llegaban a los 100 grados Fahrenheit y Luna anunció que en pocas semanas comenzarán otra vez.

“No vamos a dejar de trabajar”, dijo Luna.

La campaña de Neave agregó que necesitarán la ayuda de muchos voluntarios para tener éxito en este proyecto.

“En esta sesión legislativa hay mucho de por medio, especialmente con el nuevo presidente”, dijo Neave.