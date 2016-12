Se repite el pánico entre pasajeros a bordo de avión con destino a Houston (FOTOS y VIDEO)

Dos vuelos de la aerolínea Southwest con destino a Houston aterrizan de emergencia esta semana.

El incidente más reciente ocurrió el miércoles 7 de diciembre cuando el vuelo número 43 que viajaba de Dallas a Houston hizo un aterrizaje de emergencia, Southwest informó que el avión regresó a Dallas después de recibir una indicación de la cabina de que había un problema de despresurización.

Voceros de la aerolínea indicaron que el piloto completó un aterrizaje seguro, y que la aeronave había sido retirada para ser inspeccionada.

Mientras que el martes 6 de diciembre, otro vuelo de la misma aerolínea con destino a Houston proveniente de Atlanta, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Jackson-Evers en Misisipí debido al mismo problema.

La corresponsal de MundoHispánico en Houston, Sylvia Obén, estuvo entre los 118 pasajeros del vuelo número 214. Los pasajeros ya habían abordado un segundo avión porque el primero tuvo problemas similares.

Obén relata que la angustia para muchos pasajeros, entre ellos niños, y la de ella fue tanta que hasta comenzaron a llorar y a orar.

“El tiempo que pasó desde que se desplegaron las máscaras de oxígeno, hasta aterrizamos fue de entre 15 a 20 minutos”, relató Obén. “Fueron los minutos más largos de mi vida”.

La presurización es el método que permite que se mantengan los niveles de oxígeno adecuados en la cabina cuando alcanza alturas de más de 10 mil pies de altura.

Emergency landing @SouthwestAir flight 214 Houston-bound. It is in Jackson, Miss. right now #BREAKING @sylvia_oben pic.twitter.com/8fCAMnUHxd

— Diego Aparicio (@diegoap) December 7, 2016