Se manifiestan a favor de un juicio político contra Trump

Unos 100 manifestantes se encuentran protestando pacíficamente cerca de la estación Arts Center de MARTA en Atlanta, en apoyo a un evento que responde al nombre de ‘ImPEACH NOW! (Not My) President’s Day March’.

Según una publicación en Facebook, la manifestación, que inició hoy lunes 20 de febrero, a las 12:30 del día, se extenderá hasta las 3:00 de la tarde.

Con la protesta, buscan demandar un juicio político en contra del presidente Donald Trump, en el marco de la celebración festiva del Día de los Presidentes.

De acuerdo con la página, la marcha terminará en Lenox Mall.

La página del evento en Facebook dice que más de 650 personas se sumarán a la protesta. Al momento, y según una publicación en su página por uno de los asistentes al encuentro, hay cerca de 100 personas en el lugar.

Los organizadores, que responden al nombre de ‘Democracy Spring Georgia’, dijeron además que será una marcha pacífica y que no pretenden obstruir el tráfico ni las vías principales.

“Creemos que hay razones suficientes para un juicio político contra el presidente”, dijo Ray Daferico, miembro de Democracy Spring Georgia.

“Es una marcha bastante larga, así que vengan preparados. Siéntase libre de unirse a nosotros en cualquier momento de nuestra marcha. Este es un evento familiar y seguro para los participantes y espectadores”, detalló la publicación.

