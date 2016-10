Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron atacados a punta de balas frente a un club nocturno en el barrio Southside al sur de San Antonio, reportó la policía.

La mujer murió en el hospital.

Los cuatro hombres, también heridos, se reportaron en condiciones estables.

El grupo, cuyas identidades no han sido clarificadas por la policía, caminaban cerca de la cuadra 2600 S. Flores, un área predominantemente hispana, cuando fueron atacados cerca de la calle Pruit a golpe de las 2:30 a.m., indicó la Policía de San Antonio.

La policía encontró a tres víctimas en ese lugar, luego encontró a una cuarta víctima en una zanja cerca del club nocturno y a otra un poco alejado del resto del grupo.

La mujer, identificada por la policía como víctima 1, recibió impactos de balas en la espalda. Otra de las víctima recibió disparos en ambas piernas, mientas que otra recibió disparos en el pecho y la espalda.

La Policía de San Antonio reportó que no ha encontrado a los sospechosos y tampoco qué motivo causó el tiroteo con este desenlance fatal.

La Policía de San Antonio, a través de su división Crime Stoppers (210-224-STOP), ofrece una recompensa de 5,000 dólares por información que la asista a conseguir a los responsables de este tiroteo.

