Reportan dos tiroteos cerca de UTSA en menos de 24 horas

Dos tiroteos en menos de 24 horas se han reportado cerca del campus principal de The University of Texas at San Antonio (UTSA).

La policía respondió a una llamada a las 4:54 a.m. por unos disparos la 6707 UTSA Boulvevard, indicó la Policía de San Antonio a Mundo Hispánico.

La dirección es del complejo de apartamentos University Oaks, donde principalmente residen estudiantes de UTSA.

Los agentes consiguieron siete casquillos de balas cerca de la calle Arrow Oaks, a pocos metros de UTSA Boulevard y que según un testigo los disparos pudieron haber provenido desde un auto Mercedes color blanco, indicó KSAT 12.

El tiroteo sucede a menos de 24 horas de otro llamado por tiros que se escucharon en el centro comercial La Cantera, ubicado al otro lado de UTSA en la autopista 1604 al nortoeste de San Antonio.

Investigadores en la escena le dijeron a KSAT 12 que no encontraron a nadie herido por los disparos esta mañana y que tampoco contaban con evidencia que el tiroteo de ayer y el de esta mañana estén relacionados.

Al momento que la policía respondió al llamado, varios estudiantes de UTSA que viven en unos apartamentos en esa calle estaban afuera para ver que estaba sucediendo, reportó KSAT 12.

En el tiroteo del jueves, el primero de los dos en menos de 24 horas, varias escuelas del área tomaron precauciones por el reporte del tiroteo en La Cantera, al otro lado de UTSA.

La escuela elementaria Monroe May estuvo en un lockdown temporal, donde no permitieron entrar ni salir a nadie pero manteniendo las clases en procedimientos normales, según el Northside Independent School District.

Otros dos escuelas primarias, Leon Valley y Bonnie Ellison también tomaron precauciones especiales, reportó KENS 5.

En el primero tiroteo, la Policía de San Antonio no encontró al sospechoso y se reportó que tampoco hubo ningún herido. Según reportes, el sospechoso estuvo disparando contra su propia camioneta.

La policía reportó no contar con mayor información sobre el tiroteo más reciente en los apartamentos adyacentes al campus principal de UTSA.