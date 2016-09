El hallazgo de tres hombres muertos dentro de un complejo de apartamentos cerca del popular North Star Mall de San Antonio ha despertado preocupaciones a residentes del área, según reportes locales.

Según el jefe de la policía William McManus, no fue un crimen común.

La Policía de San Antonio halló los cuerpos sin vida el martes en la tarde dentro de un apartamento del complejo La Paloma Apartments ubicado en la 102 W. Rampart Drive, al norte de la ciudad, pero dentro del perímetro de la autopista Loop 410.

McManus indicó que las víctimas aparentan tener entre 20 y 30 años de edad y fue enfático al identificar las características del crimen con las de uno bien planeado por el crimen organizado.

“Hay un pistolero prófugo, pero no creo que sea un pistolero cualquiera”, dijo McManus a los medios presentes en el complejo de apartamentos mientras los investigadores buscaban evidencias en el lugar del crimen.

VIDEO: After 3 men found dead, neighbor say they are concerned for safety https://t.co/AxB0CsNyn0 #KSATnews pic.twitter.com/weJA5Hozta

— KSAT 12 (@ksatnews) September 28, 2016