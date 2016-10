Las 12 familias que tendrán que desalojar sus casas móviles por condiciones higiénicas calificadas como “deplorables” por autoridades de la ciudad de San Antonio, ahora muestran preocupación no solo porque no saben cuánto durará la mudanza temporal sino porque no saben cómo harán con las escuelas de sus niños.

Estas familias hispanas residen en un parque de casas móviles llamado Oak Hollow Park, cuyo dueño Joe Margione (el hombre que arrienda el espacio para colocar estas casas móviles) fue notificado por autoridades por su incumplimiento de las normas sanitarias básicas, como contar con drenajes en buenas condiciones para depositar las aguas sépticas.

Margione tampoco cuenta con una licencia activa para negociar el arriendo de su parque para estacionar casas móviles.

El lunes, Margione se quejó de que los residentes hayan puesto las violaciones de estas normas sanitarias en la atención de los medios de comunicación y las autoridades de la ciudad. La queja la hizo frente a Mundo Hispánico y a las autoridades presentes cuando le presentaron con la notificación de las violaciones por las que se le ha citado.

“Watch @mike_pence in the #debate ,” owner of mobile home park tells Latino residents and @COSAGOV folks about raw sewage problem #SATX pic.twitter.com/IGNWXLHBvt — Diego Aparicio (@diegoap) October 10, 2016

Las 12 familias tendrán que mudarse temporalmente a un hotel a más tardar el domingo 17 de octubre, que según Rod Sánchez, director de desarrollo de San Antonio, estaría cubierto por la ciudad.

Las familias prefieren que Margione arregle los desagües y desagües de sus pozos sépticos, y así no tener que mudarse, pero creen que no lo hará para forzar sus salidas del parque.

Margione respondió a Mundo Hispánico que cerraría el parque.