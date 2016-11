El “mayor crimen” que dice haber cometido Leticia Vargas, una estudiante de leyes en San Antonio College, es haber inmigrado a Estados Unidos cuando aún no cumplía 2 años.

Con un tono de medio en broma pero medio en serio, Vargas relata cómo toma los comentarios del presidente electo Donald Trump sobre la posible deportación de millones de personas que viven sin autorización legal en el país, y utiliza esa misma vibra para asistir a decenas de familias inmigrantes en situaciones similares.

Al igual que Vargas, quien es voluntaria del Texas Organizing Project, varias organizaciones y activistas proinmigrante están llevando a cabo foros informativos para abordar el tema de cómo prepararse para lo que viene con las medidas migratorias de Trump.

“Mucha gente tiene muchas preguntas, no saben qué hacer o qué va a pasar”, dijo Vargas. “Ahorita (Trump) ganó las elecciones, pero su poder lo toma en enero (…). Lo que ha dicho hasta ahora en entrevistas es lo que le informamos a la gente, que no tenga miedo, que no se espante, que no actúe sin no saber exactamente qué va a pasar”, explicó.

Las tres preocupaciones principales que inmigrantes en San Antonio están preguntándose tienen que ver con la deportación, la Acción Diferida otorgada a jóvenes inmigrantes que cumplen con ciertos criterios y la nacionalidad de niños que nacen aquí de familias sin autorización migratoria legal, dijo Vargas.

Según Jonathan Ryan, abogado y director ejecutivo de RAICES, el lenguaje utilizado por Trump recientemente deja espacio para generar ansiedad entre la comunidad inmigrante que pudiera verse afectada.

Trump sostuvo que deportaría entre 2 y 3 millones de inmigrantes con récord criminal en una entrevista con el programa de alcance nacional 60 Minutes, de CBS.

“La frase ‘migrantes criminales’ es difícil (de interpretar) porque no tiene una definición específica, esa frase pudiera definirse de varias maneras”, dijo Ryan, quien se especializa en casos de deportaciones de inmigrantes centroamericanas y sus hijos que actualmente están en centros de detenciones al sur de Texas.

Bajo esa ambigüedad, inmigrantes como Vargas cuya única falta haya sido quedarse en el país una vez que expiró su visa de estadía legal pudieran ser considerados “criminales”, sostuvo Ryan.

Pero a Vargas esa ambigüedad le preocupa poco. Ella ha vivido toda su vida en San Antonio y se considera más texana que mexicana, país donde nació y de donde inmigraron sus padres cuando era una bebé.

“Es injusto que el nuevo presidente esté generalizando a toda la gente diciendo que todos somos ‘criminales’”, dijo Vargas. “Merecemos una oportunidad aquellos que hemos luchado porque somos un buen ejemplo para los futuros ciudadanos. No hemos hecho nada malo excepto habernos quedado aquí, y si nuestro crimen fue venir de niños, pues ese sería el único crimen por el que seríamos juzgados”.

Para mayor información sobre cómo conseguir apoyo y ayuda para familias inmigrantes, puede contactar al Texas Organizing Project (210.844.3276) o RAICES (210.226.7722).