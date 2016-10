Mujer que habría muerto arrastrada por camión que remolcaba su auto era hispana

La mujer cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en una rampa de autopista en San Antonio, Texas, y que autoridades sospechan murió arrastrada por un camión que remolcaba su auto, era hispana.

La muerte de Natalie Servantes, de 28 años de edad, fue registrada como un accidente, según la Oficina del Médico Forense del condado de Bexar.

La Policía de San Antonio continúa investigando los detalles de cómo fue el accidente, indicó la vocera de la Policía de San Antonio, Romana López, a los medios locales.

Según reportes, Servantes salió persiguiendo a un camión que había remolcando su auto cerca de un complejo de apartamentos en la Wurzbach Parkway y Blando Road, al norte de San Antonio, la noche del miércoles. Los investigadores indicaron que Servantes fue atropellada o arrastrada mientras trataba de impedir que se llevaran su auto.

???? Natalie Servantes was one of the sweetest people I have ever been lucky enough to be around. https://t.co/yKClIEiLyl

— mary kathryn syms (@tacobody) 27 de octubre de 2016