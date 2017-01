Mujer es principal sospechosa de la muerte de su hija

Una discusión entre una mujer y su suegro, habría desatado el crimen descrito como uno de los más horrendos en un condado del centro de Texas.

La víctima principal fue una niña de 5 años, a quien encontraron muerta y parcialmente mutilada, según las autoridades, por su mamá, identificada como Krystle Villanueva.

Villanueva, de 24 años, enfrenta cargos de pena capital por la muerte de su hija y de asalto agravado por haber apuñalado a su suegro, informaron las autoridades del condado de Hays, un área rural al noreste de San Antonio.

Villanueva tiene una fianza de 1,1 millones de dólares, según registros de la oficina del alguacil de ese condado.

Según reportes, cuando las autoridades respondieron a una llamada se encontraron a un hombre hispano de 58 años de edad con heridas múltiples. Era Eustorgio Arellano Uresti, identificado por las autoridades como el suegro de la sospechosa.

Las autoridades creen que el hombre fue acuchillado después que la mujer acuchillara y mutilara a su niña, reportó KENS 5.

“Recuperamos muchas evidencias dentro del tráiler, y quisiera decir que pasamos mucho tiempo adentro”, dijo el sheriff Gary Cutler.

“Recuperamos algunos cuchillos, pero no puedo dar todos los detalles”, agregó.

Según una amiga de la familia, Villanueva sufría de problemas de adicción, reportó KENS 5.

JUST IN: Photo of Giovanna Larae Hernandez, 5-year-old victim mutilated by mother Krystle Villanueva: https://t.co/2SAbpzLWUy pic.twitter.com/aCh9djrZaj

— KXAN News (@KXAN_News) 6 de enero de 2017