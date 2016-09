Muere niño con mochila atropellado en autopista (VIDEO)

Un niño murió atropellado por un camión de 18 ruedas esta mañana en el área del South Side de San Antonio, informó la Policía de San Antonio.

Autoridades indicaron que habían recibido varias llamadas reportando que un niño intentaba cruzar la autopista interestatal I-10. Testimonios indicaron que el niño pudo cruzar el carril oeste de la autopista y que se le vio parado en medio intentando cruzar el siguiente carril.

El niño cargaba una mochila y tendría entre 12 y 13 años de edad, informó el jefe de la policía William McManus.

Las autoridades no han podido confirmar si el niño iba a la escuela. Tampoco tenía información sobre su familia.

