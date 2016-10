Madre hispana pide conocer la verdad tras muerte de hijo (VIDEO)

La Policía de San Antonio continúa investigando la muerte de un muchacho hispano cuya madre sigue sin saber qué fue lo que en realidad pasó la noche que su hijo murió.

Según reportes de la policía, Silvester Gregorio García murió asesinado de un tiro el pasado 13 de agosto. Tenía 19 años de edad.

A poco más de dos meses, las autoridades siguen sin conseguir pistas de adónde fueron a parar los sospechosos de su muerte.

Según Dusty Solís, madre de la víctima, su hijo habría salido a defender a la gente equivocada cuando estaba acompañando a un grupo de muchachos que habría estado comprando drogas.

“Hay muchas versiones por ahí, así que no sé cuál es verdad”, sostuvo Solís. “Pero aparentemente murió camino al hospital, y eran como la 1 de la mañana. Yo no me enteré hasta las 6 de la tarde”, agregó.

La Policía de San Antonio sostuvo que los sospechosos son dos muchachos hispanos, uno entre 18 y 22 años de edad, que sería quien conducía el auto donde estaba la víctima, y otro más joven de aproximadamente 16 años.

Los sospechosos habrían huido en un auto Buick de cuatro puertas, probablemente dorado o color beige, indicó la policía.

La Policía de San Antonio pide llamar a Crime Stoppers en caso de tener pista con este caso al teléfono 210-224-STOP (7867).