Una petición para proteger a alumnos vulnerables a la deportación que ha estado circulando en la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA), y que va dirigida a su presidente, Ricardo Romo, se duplicó en el número de profesores y alumnos que la apoyan.

Pero las casi 350 personas que la han firmado siguen sin saber si la institución tomará medidas para proteger a sus alumnos indocumentados, aparte de aquellos que pudieran perder un alivio migratorio temporal del que gozan, conocido como Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, en inglés).

La falta de respuesta está generando nerviosismo entre la comunidad del campus universitario más grande San Antonio.

“Todavía hay mucho silencio de este tema en la universidad” dijo Lilliana Saldaña, profesora de estudios biculturales de UTSA. “Hasta este día, (Romo) no ha otorgado una declaración pública a los profesores sobre el tema”, agregó.

En la petición, los firmantes piden a Romo, entre otras cosas, convertir a UTSA en un campus santuario con reglas que impidan a autoridades federales de entrar a la universidad con redadas para deportar a alumnos sin autorización legal para vivir en el país.

La dimensión de la petición toma valor un día después que el gobernador de Texas, Greg Abbott, comunicara por la red social Twitter un mensaje con tono amenazador que generó más de 4,000 réplicas y 6,000 clicks de “me gusta”.

Texas will not tolerate sanctuary campuses or cities. I will cut funding for any state campus if it establishes sanctuary status. #tcot https://t.co/2wN4eo1YLG

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 1 de diciembre de 2016