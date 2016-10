Casi dos docenas de oficiales de la Policía de San Antonio recibieron regaños por haberse prestado a hacer propaganda política mientras escoltaban al candidato republicado Donald Trump durante su visita a San Antonio la semana pasada.

“Más allá de haber violado reglas del departamento y de la ciudad, los oficiales usaron mal juicio”, sostuvo el jefe de la Policía de San Antonio William McManus en un comunicado preparado para hacer público qué iba a hacer después del desacato a las normas de sus labores como servidores públicos.

McManus sostuvo que un total de 23 oficiales recibieron los castigos que van de una reprimenda por escrito a seis supervisores y una llamada de atención más liviana (written counseling, en inglés) para los 17 oficiales restantes.

“Las acciones que tomaron los oficiales asignados a escoltar al candidato presidencial son inconsistentes con nuestros principios”, sostuvo McManus.

El pasado martes, Donald Trump hizo una visita fugaz a San Antonio para recaudar fondos durante su campaña para ser el próximo presidente de Estados Unidos.

Conocido por su retórica incendiaria y extrovertida, y en numerosas ocasiones presuntuoso comportamiento en público, Donald Trump aprovechó el momento en que se despedía de los oficiales de la policía que lo escoltaban frente a su avión para tomarse un video con ellos.

En el video, se pudo apreciar a más de una docena de policías vistiendo una cachucha roja utilizada por la campaña presidencial de Trump con las palabras “Make America Great Again”.

Los policías que aparecieron en el video se notaron gozosos del momento en que se despedían de Trump, algunos chocando las manos con él, otros diciendo “¡Gracias, señor!” y varios sosteniendo arriba sus dedos pulgares en señal de aprobación al mensaje de despedida que decía Trump: “Thank, fellas!”, que quiere decir, “Gracias, muchachos”.

Thank you Texas! If you haven’t registered to VOTE- today is your last day. Go to: https://t.co/HfihPEA3Sp & get out on 11/8/16 to #MAGA! pic.twitter.com/KlRx4GoO64

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016