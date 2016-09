Hispana pierde la vida tras mortal accidente de auto en San Antonio

Casi 700 personas han sido atropelladas por coches en el área de San Antonio y al menos 41 han muertos.

La última persona atropellada, una abuela de 50 años, es una de las víctimas mortales.

El jueves, Jacqueline Caravella atravesaba la calle San Pedro al norte de San Antonio, a la altura de la cuadra 6000 y Oblate Drive cuando una camioneta le pasó por encima y la arrastró, indican reportes locales.

La mujer sobrevivió poco tiempo al trágico accidente.

Testigos sostuvieron que trataron de sacar a la abuela que estaba atrapada debajo de la camioneta. Los paramédicos llegaron minutos después, la trasladaron a un hospital cercano, donde murió.

Según testigos, Caravella iba a tomar el bus hacia el trabajo, vivía cerca en un motel del área y no cruzaba la calle en el área reservada para peatones.

Al momento de ser atropellada, Caravella estaba parada en medio de la calle esperando completar el cruce hacia el otro lado de la calle.

La Policía de San Antonio reportó que al menos 684 accidentes han involucrado coches, camiones y otros vehículos atropellando a peatones.

