Antes de partir de San Antonio el martes, Donald Trump se llevó la admiración de un grupo que se atrevió a violar los códigos laborales de su gremio para expresar un apoyo incondicional al candidato presidencial republicano.

Poco más de una docena de oficiales de la Policía de San Antonio enfrentarán medidas disciplinarias por vestir una cachucha roja con el mensaje “Make America Great Again”, emblema de la campaña del candidato presidencial republicano.

La reacción del jefe de la Policía de San Antonio William McManus no se hizo esperar.

“Los oficiales mostraron un juicio muy pobre”, dijo McManus. “Yo espero que ellos entiendan mejor que aparentar estar apoyando a un candidato mientras están trabajando y con su uniforme, independientemente del candidato o de la campaña”, sostuvo.

Trump realizó un viaje fugaz a la ciudad del Álamo para recaudar fondos para su campaña.

Antes de montarse en su avión, Trump aprovechó el momento para tomarse fotos y videos con los policías motorizados que lo escoltaron durante su breve estadía. En el video se puede observar a todos los oficiales vistiendo la cachucha roja y viviendo el momento como incondicionales simpatizantes del candidato republicano.

Thank you Texas! If you haven’t registered to VOTE- today is your last day. Go to: https://t.co/HfihPEA3Sp & get out on 11/8/16 to #MAGA! pic.twitter.com/KlRx4GoO64

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016