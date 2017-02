El congresista demócrata por San Antonio, Texas, Joaquín Castro, introdujo una resolución a principios de febrero que potencialmente podría conducir a un juicio político, y posterior destitución, del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la estación KENS5, el argumento de la resolución, introducida el 7 de febrero por Castro, es que el Departamento de Justicia debería iniciar una investigación sobre si Trump desobedeció una orden judicial.

I’m asking @TheJusticeDept to investigate whether POTUS acted unconstitutionally and violated court orders related to his Muslim ban. pic.twitter.com/FTNnl8Y6Zj

— Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 7, 2017