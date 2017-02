Autoridades federales investigan oficinas del senador de Texas Carlos Uresti

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), hicieron un registro en las oficinas del Senador de Texas Carlos Uresti, el jueves 16 por la mañana durante el cual confiscaron documentos y otros artículos.

Según informa la página de noticias Texas Tribune, una fuente de estas agencias indicó que la redada del jueves, está conectada con la relación de Uresti con el proceso de declaración de bancarrota de una compañía que extrae petróleo por medio del proceso de fracking de la arena con la cual el mantiene participación accionaria.

“La policía junto con el IRS y el FBI están conduciendo una operación. No podemos dar más detalles”, dijo la vocera del FBI, Michelle Lee, al Textas Tribune.

Lee confirmó que no hubo arrestos durante el operativo.

Uresti, un congresista demócrata de San Antonio y abogado de lesiones personales, ha sido ligado en una complicada saga que involucra a la empresa Four Winds Logistics, la cual vendió arena utilizada en proceso de fracturación hidráulica, el cual extrae petróleo y gas de rocas.

Una extensa investigación publicada por el San Antonio Express-News en agosto de 2016 ya había detallado la relación de Uresti en la compañía y las acusaciones de fraude que enfrenta.

Tres meses después, Uresti se coló en las elecciones y resultó reelecto por San Antonio con un 56 por ciento de los votos en contra de sus rivales republicanos y libertarios.

Uresti está entre los legisladores demócratas más poderosos. Es vicepresidente del comité de Salud y Servicios Humanitarios y tiene un puesto en otros tres comités de alto perfil: Finanzas, Educación y Relaciones de los Veteranos y Seguridad Fronteriza.

En una declaración divulgada el jueves por la mañana, Uresti djo que los agentes federales estaban “revisando nuestros documentos como parte de su amplia investigación del caso Four Winds. He instruido a mi equipo que presten su total cooperación con los investigadores federales. Yo les ayudaré en lo que me sea posible”, dijo Uresti.

Uresti añadió que en el momento en que los agentes llegaron a su oficina, el se encontraba en el Capitolio, “dirigiendo un asunto del pueblo”.

Aparentemente no hubo ningún movimiento de agentes federales en su oficina del Capitolio.

La intención de Four Winds era comprar arena y venderla a compañías de gas y petróleo, pero algunos inversionistas acusaron a la directiva de la compañía de dar mala información acerca de su salud financiera y de gastar su dinero en asuntos frívolos y personales. Ahora enfrenta demandas millonarias de parte de los inversionistas y otras compañías.