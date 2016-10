El candidato a la Presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump, arremetió contra la alcaldesa de San Antonio, Ivy Taylor, por una reprimenda a casi dos docenas de policías que se prestaron para hacer propaganda política a favor del aspirante.

“Ellos son gente increíble, gente valiente, para que ella los esté critcando, debería estar avergonzada de ella misma”, dijo Donald Trump durante una entrevista en un show de radio local.

En la entrevista con el locutor Joe ‘Pags’ Pagliarulo, que se transmitió el martes y duró 12 minutos, Trump agregó que varios cuerpos de policías en otras ciudades han hecho lo mismo.

La alcaldesa Ivy Taylor respondió a la arremetida a través de un vocero suyo, quien sostuvo que los agentes violaron normas de la ciudad y que fueron disciplinados apropiadamente, reportó el San Antonio Express News.

“Este particular candidato o campaña es irrelevante, los oficiales de la policía de San Antonio deben mantenerse imparciales mientras estén trabajando”, dijo el vocero de la ciudad Jeff Coyle al rotativo local.

Trump visitó San Antonio la semana pasada para recaudar dinero para su campaña y al momento de montarse en su avión, posó con más de una docena de policías que lo escoltaron durante su breve visita a la ciudad del Álamo.

En el video que Trump compartió en su cuenta de Twitter, los policías vestían una cachucha roja que el candidato utiliza como símbolo de su campaña para ser el próximo presidente de Estados Unidos.

Thank you Texas! If you haven't registered to VOTE- today is your last day. Go to: https://t.co/HfihPEA3Sp & get out on 11/8/16 to #MAGA! pic.twitter.com/KlRx4GoO64

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2016