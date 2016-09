Arrestan abuelo al conseguírsele rastros de heroína a su nieto de 1 año

Un viaje a la sala de emergencia fue suficiente para descubrir que la causa del malestar de un niño de un año de edad era a causa del consumo de metanfetamina que, según autoridades de San Antonio, Texas, habrían sido facilitada por su abuelo.

Rudy Monita, de 47 años, enfrenta cargos de haber agraviado a su nieto, quien fue tratado por haber ingerido un monto no mencionado de narcóticos ilegales, según autoridades de San Antonio.

Según reportes, Monita la habría dicho a la policía que estaba cuidando al niño la noche que empezó a llorar continuamente y no se podía dormir. Los reportes indican que Monita había enviado un texto a su exesposa para preguntarle qué hacer porque los síntomas estaban empeorando.

