Una joven hispana se lanzó a cantar el himno nacional previo a un partido de voleibol escolar cuando el sistema de sonido se apagó. Su improvisación se convirtió en toda una sensación.

Marina García, alumna de la preparatoria Holmes en San Antonio, Texas, se alineaba con sus compañeras cuando se dieron cuenta que problemas técnico impedían seguir con el protocolo que antecede cada partido.

Sin pensarlo, García de apoderó del micrófono y sacó su espíritu patriótico frente a los dos equipos, sus entrenadores y varias docenas de espectadores en las gradas.

Well the Anthem wouldn’t work, so we sent our volleyball/choir kid out there on a whim. Wow!!!! Marina Garcia #hfnd #HolmesVB holmesvb pic.twitter.com/FCQdtid2ME

— Coach (@coach_sandera) October 8, 2016