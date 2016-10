Al menos 12 familias de un parque de casas móviles en el noroeste de San Antonio tendrán que desocuparlas por condiciones que autoridades de la ciudad consideran “deplorables”.

Documentos entregados a Mundo Hispánico por un residente hispano del parque indican que la propiedad no ha reparado las tuberías de aguas sépticas que inundan patios traseros de varias casas móviles, e incluso se depositan debajo de ellas.

Las casas móviles que se deben desalojar en los próximos siete días son las ubicadas en los espacios 20 y todas desde la 51 a la 61, indica la notificación.

Las familias serían reubicadas temporalmente en hoteles u otros parques de casas rodantes, indicó ayer a Mundo Hispánico Rod Sánchez, director del departamento de desarrollo de la ciudad de San Antonio.

El lunes, más de una docenas de representantes de varios departamentos de la ciudad de San Antonio, el condado de Bexar y del estado visitaron el parque Oak Hollow Park, ubicado en la 6348 Prune Road.

Aunque la propiedad está registrada como una sola, es un terreno donde radican alrededor de 63 casas móviles.

La mayoría son familias hispanas.

El dueño del parque residencial Joe Margione recibió el lunes la notificación por parte de autoridades de la ciudad y del San Antonio Water System, que regula el sistema de aguas en la ciudad.

Margione se mostró agresivo antes las preguntas de Mundo Hispánico y se refirió despectivamente a los residentes como la gente a la que se refería Mike Pence, candidato a vicepresidente de EE.UU., durante el debate de la semana pasada.

“Watch @mike_pence in the #debate ,” owner of mobile home park tells Latino residents and @COSAGOV folks about raw sewage problem #SATX pic.twitter.com/IGNWXLHBvt

— Diego Aparicio (@diegoap) October 10, 2016