Saluda a la víctima y luego le roba su auto

Un residente de Sandy Springs vivió una experiencia aterradora cuando un sujeto le robó fuera de la tienda de comestibles en la que trabaja.

“Mis nervios se dispararon”, confesó el hombre en una llamada al 911 de Sandy Springs.

El individuo dijo a la policía que acababa de llegar a su trabajo en el Kroger, y que estaba sentado en su automóvil cerca de las 7:00a.m. del miércoles, cuando todo sucedió.

“Un tipo llamó a mi ventana. Abrí la puerta y dije, ¿sí? y entonces tenía una pistola delante de mí”, dijo la víctima. “Me dijo: ‘haces lo que yo te diga’. Salí y me dijo que ‘me sentara en la acera’. Dijo que tenía a alguien observándome. Me dijo que no llamara a nadie y que no entrara. Y entonces se fue con mi coche”, narró.