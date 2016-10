Por un sueño reparador

Despertar descansado y con energía suficiente para realizar cualquier actividad física o mental parece imposible.

Cada mañana cuando suena el despertador, en lugar de levantarse contentas, la mayoría de las personas lo hacen con fastidio y con ganas de seguir durmiendo.

La sociedad no sabe lo que significa tener un sueño placentero y reparador, y peor aún, ha dejado de darle la importancia que merece una necesidad biológica tan indispensable como es el dormir.

“Con lo tarde que me duermo y lo temprano que me levanto, no sé ni para qué me acuesto”, dice uno de los memes que circulan por las redes sociales.

Aunque se diga en broma, lamentablemente las personas han olvidado el valor que tiene el dormir y no piensan en las consecuencias de no hacerlo bien.

“El avance tecnológico y la comunicación moderna hacen que las personas no respeten sus horarios de sueño y se mantengan más horas despiertas”, explica el neurólogo Francisco Javier Guerrero Campos, que desde hace 25 años atiende trastornos del sueño.

“Vivimos en una sociedad donde se trabaja o se divierte hasta tarde, y para aprovechar el tiempo, las personas le restan horas a su sueño”. -Francisco Javier Guerrero Campos, neurólogo

Beneficios vitales

El sueño es indispensable para lograr un estado de bienestar y un equilibrio fisiológico y psicológico.

“Al momento de dormir se llevan a cabo procesos importantes para el organismo, como funciones de reparación y restauración de tejidos, funciones regulatorias de neurotransmisores y hormonas y funciones depurativas para eliminar toxinas del cuerpo”, señala el psiquiatra Héctor Olivares Rodríguez.

Además, el sueño ayuda en la consolidación de la memoria y el aprendizaje y mejora la atención y la resolución de problemas.

“En los niños, el dormir representa una de las actividades imprescindibles para su adecuado desarrollo emocional, físico y mental, ya que ayuda en la reparación y recuperación mental y física, en una adecuada maduración cerebral, una mejor autorregulación emocional y en un adecuado proceso de crecimiento físico”, manifiesta Olivares Rodríguez.

“El sueño es una etapa necesaria para adaptarnos al entorno, es importante para ser feliz y estar sanos”, enfatiza por su parte Francisco Javier Guerrero Campos, director de la Clínica del Dormir.

Los problemas que genera

Dormir mal, ya sea por restarle horas al sueño por voluntad propia o por otras condiciones, o no cumplir con el ciclo total de sueño en cantidad y calidad, genera una deuda del sueño, así como problemas de salud, advierte el psiquiatra Héctor Olivares Rodríguez.

“Cuando las personas no duermen bien propician el aumento de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, enfermedades metabólicas como dislipidemias, así como problemas de salud mental como depresión y ansiedad”, señala el especialista.

Una mala calidad del sueño también provoca dificultades de concentración y atención que se reflejan en una disminución laboral y académica, así como en un déficit y deterioro cognitivo, emocional y conductual.

Además, como consecuencia de dormir mal, se ha visto una alta incidencia en accidentes de tráfico.

“Dormir menos de seis horas incrementa el riesgo hasta cuatro veces de desarrollar o morir de un accidente cerebrovascular en personas de mediana y tercera edad”, indica Olivares Rodríguez.

Los malos hábitos nocturnos

Existen más de 90 trastornos del sueño, pero los más frecuentes son los trastornos respiratorios del sueño, como el ronquido, la apnea del sueño y el síndrome de la resistencia de las vías aéreas superiores.

“Las mujeres, debido a cambios hormonales y etapas de vida, padecen más del insomnio”, manifiesta el psiquiatra Héctor Olivares Rodríguez.

Otros causas son los malos hábitos y los factores externos como el ruido y la contaminación ambiental, la presencia de luz artificial durante la noche, hasta el tipo y la cantidad de alimentos que se ingieren antes de dormir.

“La luz que emiten las pantallas de televisión, computadoras, tabletas o de teléfonos celulares rompe con el ritmo natural de luz-oscuridad y retrasa el horario para dormir”, explica el neurólogo Francisco Javier Guerrero Campos.

Olivares Rodríguez señala que presentar dificultad para dormir una o dos noches en el transcurso de una semana puede ser circunstancial, pero cuando son tres noches en una semana o cuando hay dificultades para dormir o presencia de somnolencia diurna durante un mes o más se requiere una consulta con un especialista.