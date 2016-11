“Mi suegra indecisa me deja con planes en el limbo”

Pregunta del lector: ¿Cómo debería responder cuando mi suegra muestra continuamente parcialidad hacia la hermana de mi esposo y su familia? Siempre que llamo –con mucha antelación– sobre visitas en diferentes festividades, me dice que ya hizo planes con su hija o que tendrá que “avisarme” después de saber qué pasa con la familia de su hija. Estoy profundamente ofendida con la inequidad, y estoy cansada de hacer planes en torno a mi cuñada.

Jim Daly responde: Es duro sentir que tu familia viene en “segundo lugar” para tu familia política. Desafortunadamente, es posible que en la estimación de tu suegra, siempre tengas un papel secundario al de su propia hija.

Sin embargo, es importante que tu esposo tenga una conversación sincera con su madre. La simple honestidad requiere que él le haga saber cómo se han estado sintiendo ustedes dos. Mientras tanto, deberías establecer algunos límites firmes acerca de los planes para las vacaciones futuras. Cuando conversen sobre las fechas con su madre, ambos deberían decir algo como esto: “Mamá, realmente nos encantaría pasar el Día de Acción de Gracias contigo este año. Nos gustaría finalizar nuestros planes para el primero de septiembre, así que ¿puedes avisarnos para entonces?”.

Si ella no puede comprometerse porque no sabe qué hará su hija para la celebración, puedes decir, “Solo avísanos qué quieres hacer para el primero de septiembre, o necesitaremos hacer otros planes.” Si no te da una respuesta para la fecha límite, permanece firme y arregla otra cosa.

Si actúa dolida cuando le digas que no puedes venir, no caigas en su manipulación. Dile que lamentas que esté decepcionada y que te encantaría que se juntaran otra vez. No le debería tomar demasiado tiempo captar el mensaje. Si ella deja a tu familia colgada porque espera una “mejor oferta”, simplemente se perderá de verlos.

(Columna publicada por ‘Enfoque en la familia’ del columnista Jim Daly)