La mente maestra y su socio interno

La causa del evasivo éxito en la vida está dentro nuestro y no en circunstancias externas, según sugiere Giovanni González.

Ayudar a disipar el diálogo interno que limita a las personas es el propósito del colombiano Giovanni González, quien lidera una conferencia bajo un título de fuerte impacto: “Conversaciones de un triunfador”. Pero no tarda en aclarar que no se trata de él, aunque su trayectoria de turista devenido a inmigrante repartidor de periódicos a consultor de ejecutivos bien podría facultarlo para poner ese adjetivo al lado de su nombre.

“En este evento (que tendrá lugar en 22 de octubre) invitamos a las personas a descubrir las conversaciones internas que tiene un triunfador, porque no son las conversaciones externas las que hacen la diferencia en la vida de una persona sino las internas que tiene con sí mismo, que la hace triunfar en lo que es importante para ella”, profundiza.

Afirma que el parloteo que los humanos repetimos constantemente en nuestras cabezas generando un ruido mental persistente es “una de las cosas con las que la mayoría de las personas están lidiando”. A lo que se le suma el problema de que “no tienen a alguien que les ayude a guiar la conversación interna” sobre su persona y sus propósitos, generalmente cargados de negatividad.

Una variedad de sentimientos como la frustración y disconformidad de la realidad conducen a la gente a generar cambios. No obstante, González identifica que “usualmente el dolor es lo que lleva a la persona a la búsqueda. Puede ser emocional o físico lo que impulsa a pensar en qué otra forma podría vivir su vida”.

¿Por ejemplo? “Si alguien que está en una relación que no está tan bien como desearía, a partir de esa situación empieza a buscar consejos para salirse del hábito”, señala.

Y aclara que “en este evento realmente no importa qué trae a la persona. Allí podrá distinguir cuál es la conversación que no está funcionando para ella y que la tiene estancada en un área de su vida”.

Cuando se le pregunta qué lo motivó a proponer esta conferencia, González afirma que la raíz es “profunda” porque “la respuesta viene desde muy niño. Es muy mío, muy personal. Desde chico, cuando estaba en la escuela me daba cuenta que unos chicos eran felices y otros no. Veía que las niñas no me tenían en cuenta y los niños se burlaban del hecho de que era bien gordito, pero yo no sufría, mientras que otros sí le ponían atención a eso y sufrían”.

“Me preguntaba ¿por qué se enfocan en eso?”, recuerda. Y después como adulto se dio cuenta de que tiene que ver con que “todos queremos aceptación, queremos estar bien con nuestra familia y nuestra pareja y salir adelante”. Pero su mayor realización fue entender que “llueve para todos, pero lo que es diferente es la forma en que las personas manejan el reto”.

A partir de ello, relata que nació en él la pregunta de “cómo podría ayudar a las personas a ser más poderosas y, por ende, cambiar sus vidas”.

“El dolor es inevitable –recalca- y no existe alguien que no lo tenga. En cuanto nos levantamos, a pesar de todo lo que tenemos, nos enfocamos en lo que no está funcionando”. Por lo que “el cambio de conversación interna o perspectiva ayuda a lidiar con ello, desde otro punto de vista. Pero es difícil lograr ese cambio cuando llevo años enfocado en decirme que no soy suficiente, porque lo he recreado diariamente por un largo tiempo”.

González quiere que su audiencia se lleve “la libertad de ser para crear. Todos, en cualquier momento, podemos cambiar si es lo que queremos. Descubriremos cuándo empezó esa conversación interna que limita la capacidad de resolver las circunstancias que enfrento en la vida”, promete.



De Colombia a EE.UU.

Giovanni González nació en Colombia, de padres muy jóvenes, lo que lo llevó a crecer con sus abuelos. A los 13 años se fue a vivir a Belice, donde tuvo la oportunidad de conocer una cultura totalmente diferente. En 1999 llegó a EE.UU. como turista, y una historia de amor frustrado lo hizo decidir quedarse en Miami, lejos de todo lo que le era familiar y con solo $30 en el bolsillo.

De aquellos comienzos recuerda: “Me intrigaban las personas de éxito y me gustaba observarlas en lo que hacían y pensaban. Creía que eran arrogantes, tacañas, envidiosas, pero para mi sorpresa descubrí que eran personas lindas, que quieren ayudar a otros, que participan de su comunidad”.

Revela que cayó en malos hábitos. “Salía todas las noches, dormía mal, bebía y consumía sustancias que no me ayudaban intelectualmente”. Sin embargo, conservó el anhelo de salir adelante. Y luego se dio cuenta de que su propósito de superación no correlacionaba con sus acciones: “Creía que con solo querer salir adelante lo haría, pero el gran descubrimiento fue que para eso debía tomar acción”.

Cuenta: “Una persona totalmente extraña que conocí en un estadio me introdujo en el campo del desarrollo personal y eso alteró el rumbo de mi vida”. En la universidad aprendió que el desarrollo personal no era parte del currículo sino de “cosas que se pueden medir, estudiadas y científicas, lo que simplemente da conocimiento y no crecimiento en lo humano”. Eso lo motivó a querer indagar aún más en el desarrollo personal y ayudar a otros a descubrir su potencial.

“Quise estudiar el tema para poder ser un puente más sólido. Trabajé con una compañía que lleva más de 30 años en el campo del liderazgo y la ontología”, relata. Con ello tuvo la oportunidad conocer otros lugares del mundo y diferentes culturas. Y más tarde decidiría fundar su propia compañía Mindful Performance Blueprint.

González dice que identificar el máximo logro es difícil. “El entrar a la universidad fue uno de ellos. También el graduarme. Además, puedo mencionar el escribir un libro, porque yo creía que solo quien tiene talento y carisma puede hacerlo, y no pensaba que lo tenía”. Concluye que “no hay un máximo logro, cada uno de ellos es hermoso”.

Conferencia: Conversaciones de un triunfador

Cuando: sábado 22 de octubre, de 3 a 7pm.

Dónde: Roam Innovative Workplace

1155 Mt Vernon Hwy NE, Ste 800, Atlanta, Georgia 30338. Costo: $25 – $55.

En Internet http://caminoaltriunfo.org/