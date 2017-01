Sale a la luz demanda contra un centro vacacional de Trump en Florida

Una demanda en contra del centro turístico del ahora presidente Donald Trump, salió a la luz este jueves en una corte del condado Miami-Dade.

Según reportes, el exclusivo club Trump National Doral Miami, propiedad del cuadragésimo quinto presidente de la nación fue demandado por Eric Linder, un ejecutivo de seguros que señala que en marzo del 2016 fue atacado por feroces insectos en el interior del centro turístico.

Trump Resort Looking to Settle Bed Bug Lawsuit Before Inauguration https://t.co/rl2Tr5ZlZA Trump National Doral Miami resort.

— tamara beinlich (@blueinmo) January 19, 2017