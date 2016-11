Rudy Giuliani es el favorito para secretario de Estado, según AP

El exalcalde neoyorquino Rudy Giuliani ha emergido como el favorito para ser designado secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, dijo un alto funcionario del empresario el lunes en la noche.

El funcionario le dijo a The Associated Press que no existe una competencia real para ocupar el puesto y que es de Giuliani si él así lo desea. Solicitó el anonimato al no tener autorización para ser citado.

Mientras hablaba en un evento del consejo directivo del Wall Street Journal en Washington, el exalcalde y fiscal federal dijo que no sería secretario de Justicia en el próximo gobierno. Había sido considerado uno de los principales candidatos al cargo incluso antes de que Trump obtuviera el triunfo en las elecciones del martes pasado.

Durante el evento se mencionó el cargo de secretario de Estado, pero Giuliani se mostró modesto sobre sus posibilidades. Dijo que John Bolton, el exembajador ante las Naciones Unidas, sería una muy buena elección. Cuando se le preguntó si habría alguien mejor que Bolton, respondió: “Tal vez yo, no lo sé”.

Con su gobierno en gestación, Trump sopesa impulsar nueva diversidad en el Partido Republicano al recomendar que una mujer presida esa fuerza política y que un hombre abiertamente homosexual represente a Estados Unidos ante la ONU.

Ambas propuestas, entre las decenas sopesadas por el equipo de transición de Trump, siguen a la intensa reacción adversa que suscitó la decisión del magnate de nombrar a Steve Bannon, un personaje muy apreciado por el movimiento nacionalista blanco, para que sea su principal estratega y asesor.

“Después de ganar la presidencia pero perder el voto popular, el presidente electo Trump debe buscar la unidad de los estadounidenses, no continuar atizando las llamas de la división y la intolerancia”, declaró la líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Describió el nombramiento de Bannon como “una señal alarmante” de que Trump “continúa comprometido con la visión de odio y división que caracterizó a su campaña”.

En momentos en que faltan 66 días para que asuma la presidencia, Trump se enfocó en conformar su equipo y hablar con líderes extranjeros. Permanece acuartelado en la Torre Trump de Nueva York.

Sin experiencia en el ámbito internacional, el presidente electo republicano tuvo una conversación telefónica con el mandatario ruso Vladimir Putin. Su equipo de transición indicó en un comunicado que “está muy interesado en tener una sólida y larga relación con Rusia y el pueblo ruso”. En los últimos días, Trump ha hablado con los líderes de China, México, Corea del Sur y Canadá.

Al mismo tiempo, el magnate sopesa proponer a Richard Grenell como el embajador de Estados Unidos ante la ONU. Si es escogido al cargo y el Senado lo ratifica, Grenell se convertirá en la primera persona abiertamente homosexual que ocupe un puesto diplomático a nivel de gabinete.

Grenell, conocido en parte por ser un agresivo crítico de sus rivales en Twitter, ya fue portavoz estadounidense ante la ONU durante el gobierno del presidente George W. Bush.

Al mismo tiempo, Trump sopesa seleccionar a la presidenta del Partido Republicano en Michigan, Ronna Romney McDaniel, sobrina de Mitt Romney, uno de los detractores del magnate y candidato presidencial en 2012. McDaniel podría convertirse en la segunda mujer en la historia y primera en cuatro décadas en encabezar al Comité Nacional Republicano.

“Me interesará cualquier cosa que desee el señor Trump”, declaró McDaniel el lunes a The Associated Press. Agregó que por lo pronto tiene pensado buscar de nuevo la presidencia del Partido Republicano en Michigan.

El nombrar a McDaniel para que encabece el brazo político del Partido Republicano podría ser un esfuerzo dirigido a que el organismo político supere la indignación suscitada por los comentarios de menosprecio a las mujeres que hizo Trump durante la campaña.

El nombramiento de Grenell, quien se ha expresado públicamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, podría comenzar a sosegar las preocupaciones entre la comunidad homosexual ante las posturas del vicepresidente electo Mike Pence sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo cuando fue gobernador de Indiana.