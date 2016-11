Rompe Donald Trump récord de voto

Con el escrutinio del voto popular ya muy avanzado, Donald Trump se ha convertido en el candidato republicano que ha obtenido un mayor número absoluto de votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Pese a quedar unos dos millones de votos por detrás de Hillary Clinton, Trump ha superado claramente la cifra alcanzada por los anteriores candidatos republicanos (John McCaine y Mitt Romney) y también los obtenidos por el último Presidente republicano, George W. Bush.

Según las webs que llevan el cómputo del escrutinio más avanzado, como el Dave Leips’s Atlas of US Presidential Elections o The Cook Political Report, Trump ha superado ya los 62.04 millones de votos que logró Bush en 2004 pese a que en las actuales elecciones aún quedan papeletas por contar, especialmente en California.

Los votos pendientes de escrutinio no pueden en ningún caso cambiar el signo del resultado, que da a Trump una mayoría de compromisarios (votos electorales) que le aseguran la Presidencia.

Pese a ser el republicano más votado con más de 62.2 millones de votos, Trump se queda más de dos millones por debajo de Clinton en voto popular, más de un punto porcentual.

Con un 46.4 por ciento de los votos, Trump es el republicano que logra la Presidencia con un menor porcentaje del voto popular desde Richard Nixon en 1968.

Clinton, por su parte, es la candidata demócrata con menor porcentaje de votos desde que su marido ganó las elecciones en 1992 con solo un 43.01 por ciento de los votos.