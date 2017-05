Revelan que Obama advirtió a Trump de no tener a Flynn como asesor

Asesores del gobierno del expresidente Barack Obama revelaron que el demócrata advirtió al presidente Donald Trump, luego de la elección de noviembre, de no tener a Michael Flynn como asesor en materia de seguridad nacional.

Flynn renunció a su cargo en medio de controversias sobre su comunicación con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey I. Kislyak.

Trump pidió la dimisión de Flynn porque perdió la confianza en él tras las revelaciones sobre sus contactos con Rusia y de presuntamente engañar al vicepresidente Mike Pence sobre sus contactos con el Gobierno ruso.

BREAKING: Former Obama officials: Obama warned Trump against hiring Michael Flynn after election.

— The Associated Press (@AP) 8 de mayo de 2017