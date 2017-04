Revelan propósito de ‘botón rojo’ sobre escritorio de Donald Trump

Entre aparatos telefónicos, bolígrafos y documentos ejecutivos que llegan al escritorio de Donald Trump en el Despacho Oval, destaca una peculiar ‘herramienta’ de la que poco se habla y pocos conocen, informa AOL.

De acuerdo al medio Associated Press, el presidente dispone de un ‘botón rojo’ que oprime para pedir Coca-Cola o cuando tiene sed o cualquier otro antojo.

Trump has a button on his desk for ordering Coca-Cola https://t.co/XNc5iHuta4

— AOL.com (@AOL) April 27, 2017