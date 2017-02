Reúnen firmas para que el taco sea declarado platillo oficial de Texas

The Tacos of Texas Trailer

Taco World Premiere – The Tacos of Texas trailer! Over 7,000 miles, 10 cities, 100+ interviews & 500+ tacos. Ladies and Gentlemen, Cowboys & Vaqueros, these are The Tacos of Texas. Film by Dennis Burnett#tacos #texas #video #movie #documentary #book #austin #dallas #houston #sanantonio #corpuschristi #rgv #laredo #elpaso #midlandodessa #abilene

Posted by Tacos of Texas on Wednesday, August 17, 2016