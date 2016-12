Restaurante en Houston lanza el “tamale dog”, una fusión polaco-mexicana

Los fanáticos de los tamales y la comida polaca quedarán encantados con el nuevo platillo del menú del restaurante James Coney Island’s.

Según explica el diario Houston Chronicle, el “tamale dog” fusiona el tamal tradicional mexicano con una salchicha Kielbasa, para deleite de los amantes de la gastronomía de ambas naciones.

— James Coney Island (@coneyman) December 10, 2016