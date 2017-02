Restaurante despide a 12 hispanos que participaron en el ‘Día sin inmigrantes’

Una docena de trabajadores de un restaurante en Catoosa, Oklahoma, fueron despedidos de sus trabajos el viernes luego de haberse sumado a la iniciativa ‘Un día sin inmigrantes’ y faltaran a trabajar el pasado jueves.

Según el canal de televisión KTUL, en Tulsa, los ahora exempleados son hispanos y alegaron que era importante participar en la protesta nacional.

No obstante, jamás pensaron que el unirse al paro les costaría sus empleos. “Ellos sienten como si los hubiesen despedido injustamente”, dijo un amigo de los afectados, que servió de traductor para ellos, según KTUL.

El grupo de hispanos trabajaba para el restaurante I Don’t Care, en esta localidad ubicada al este de Tulsa. “Habían trabajado en el restaurante por casi dos años, desde que este abrió”, agregó el amigo, que no fue identificado pr KTUL al igual que el grupo de afectados, cuyos rostros no fueron mostrados en el reportaje de KTUL.

Catoosa restaurant fires 12 workers for not showing up on 'Day Without Immigrants' https://t.co/jOw7seFIEr pic.twitter.com/91pkz8Jk4O

— Tulsa's Channel 8 (@KTULNews) 18 de febrero de 2017