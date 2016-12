Residente de Sarasota, Florida, acusado de estafar a cientos con estructura FOREX fraudulenta

La Comisión Reguladora del Mercado Futuro de Materias Primas (CFTC por sus siglas en inglés) entabló una acción civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra de Brett G. Hartshorn, oriundo de Sarasota, Florida, por la recolección y administración de al menos US$906 mil de clientes minoristas cuyos fondos fueron invertidos en un esquema de comercio de divisas extranjeras (FOREX), y de apropiarse de al menos $57,414 de los fondos de los clientes.

Hartshorn, además, no registró las operaciones en la CFTC como lo deben hacer los todos los Consultores del Mercado de Materias Primas (CTA) y evitó la elaboración de los libros contables ante la CFTC.

La demanda de CFTC argumenta que desde el 18 de junio de 2008 hasta inicios del 2014, Hartshorn recolectó de forma fraudulenta fondos de al menos 13 clientes minoristas para que invirtieran en su esquema de FOREX quienes le dieron a Hartshorn autoridad discrecional para comerciar divisas en su nombre.

