Republicanos en Miami: “Obama frustró aspiraciones del pueblo cubano”

Luego de que el presidente Barack Obama anunciara esta semana el fin de la política migratoria conocida como ‘pies secos, pies mojados’, de la que los migrantes cubanos resultaban beneficiados nomás pisar suelo estadounidense, políticos de origen cubano en el país rechazaron la decisión del gobernante saliente.

“A solo ocho días de dejar el Gobierno, el presidente Obama ha encontrado una manera más de frustrar las aspiraciones democráticas del pueblo cubano y dar otra concesión vergonzosa al régimen de Castro”, dijo en un comunicado el representante republicano Mario Díaz-Balart.

“Bajo la visión equivocada del presidente Obama, después de haber retirado al régimen de Castro de la lista de terroristas y de otorgar el reconocimiento diplomático, el siguiente paso lógico es negar a los cubanos oprimidos la presunción de asilo político”, agregó en su reacción.

Diaz-Balart indicó también que desde 1966 la Ley de Ajuste de Refugiados Cubanos “ha servido de salvavidas a generaciones de cubanos que huyen de la opresión”.

La representante republicana Ileana Ros-Lehtinen dijo, por su parte, que la decisión de Obama es “otro mal negocio”.

Además, criticó la suspensión del Programa Médico Profesional Cubano diciendo: “Se hizo porque eso era lo que quería la dictadura cubana y la Casa Blanca cedió a lo que Castro quería”.

“Castro usa a los refugiados como peones para obtener más concesiones de Washington, por lo que no hay razón para acabar con el programa de médicos cubanos, que es una concesión imprudente a un régimen que envía a sus médicos a naciones extranjeras en una servidumbre moderna”, manifestó.

Luego añadió: “En otro mal negocio del gobierno de Obama, ha negociado ‘pies secos, pies mojados’ para la eliminación de un importante programa que estaba socavando el régimen de Castro, proporcionando una salida para los médicos cubanos para buscar la libertad de trabajo forzado que solo beneficia a un régimen opresivo”.

In @PJMedia_com @Bridget_PJM: #WhiteHouse removed #Cuban medical professional prog by caving to #Castro regime again https://t.co/ZnDi4fAXnl

— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) January 13, 2017