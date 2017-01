Reporte: Texas cuenta con más de 300 mil víctimas de trata de personas

Un estudio publicado por la Universidad de Texas en Austin (UT) estimó que en ese estado sureño hay al menos 300 mil víctimas de la trata de personas, incluyendo unos 79 mil niños y adolescentes.

“Esta es una proyección con números conservadores, pero cuando incluyamos otros sectores de población será un dato que aumentará irremediablemente”, señaló Melissa Torres, una de las investigadoras encargadas de este informe.

Hasta ahora, los únicos datos disponibles sobre la trata humana en Texas eran los que contabilizaban a las víctimas ya identificadas, pero esta investigación arroja luz sobre la población oculta, históricamente difícil de detectar.

Los investigadores analizaron los indicadores de riesgo encontrados en casos de trata documentados y usaron esa información para definir grupos de personas que se consideran en riesgo de tráfico más alto que el promedio.

