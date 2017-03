Reportan la presencia de un intruso en la Casa Blanca

Un hombre irrumpió en los jardines de la Casa Blanca la noche del viernes, reporta la cadena de noticias CNN.

A esas horas, el presidente Donald Trump se encontraba en la sede del Gobierno, pero no estuvo expuesto a ningún peligro según el Servicio Secreto.

El intruso, de quien no se ha revelado su identidad, fue arrestado cerca de la entrada sur de la residencia presidencial. La única descripción con la que se cuenta, según CNN, es que el individuo llevaba consigo una mochila.

Intruder with a backpack breaches White House grounds, arrested near residence entrance https://t.co/FqjZpjHVMc via @jeffzeleny

— Dan Merica (@danmericaCNN) March 11, 2017