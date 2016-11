Reportan desaparecido en Houston a hijo de congresista de Michigan

El hijo menor del congresista de Michigan, John Conyers, ha desaparecido en Texas, según el Departamento de Policía de Houston.

Carl Conyers, de 21 años, estudiante de la Universidad de Houston, fue visto por última vez la tarde del martes por su compañero de cuarto, dijeron las autoridades.

Daisha Lewis, novia del estudiante desaparecido, le dijo a medios de comunicación que ella y otros recibieron un mensaje en Twitter de Carl el miércoles por la mañana, pero que no pudieron rastrear su ubicación por medio de los mensajes.

El joven mide 6 pies de alto y pesa 145 libras, y ya no tiene barba como se ver en la foto.

Lewis le dijo a la estación de policía que Conyers no se llevó ni su coche ni la bicicleta.

This is @CarlConyers he went missing Tuesday morning. He attends @UHouston & may no longer have facial hair. If you've seen him? 3133205339 pic.twitter.com/xLRAx4U204

