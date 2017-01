Renuncia juez de Florida por comentarios racistas y sexistas

Mark Hulsey, un juez del circuito de Jacksonville presentó el lunes su carta de renuncia al gobernador Rick Scott luego de las duras críticas en su contra por realizar comentarios humillantes hacia las mujeres y decir que los afroamericanos deberían regresar a África.

La acción de Hulsey habría sido para evitar un posible juicio político en su contra debido a una serie de transgresiones.

#BREAKING: controversial Jax judge, Mark Hulsey RESIGNS facing an impeachment probe. I've got his resignation letter. pic.twitter.com/86YKndkI01

— Lynnsey Gardner (@WJXTLynnsey) January 23, 2017