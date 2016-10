Regresa la ‘fiebre del dinero escondido’

La fiebre del dinero escondido que acaparó la atención hace un tiempo en California ha regresado, así fue confirmado en una publicación en las redes sociales en donde se especifica que, a través del mismo medio, se darán a conocer las pistas.

“Hasta $1,000 dólares estarán esperando a ser encontrados este domingo en Santa Mónica”, fue la primera pista difundida, en donde además se resalta que el fenómeno que acaparó la atención de personas que incluso salieron a las calles a buscar el dinero escondido, está de regreso.

Whose money is this?? ???????? See you all on Sunday! pic.twitter.com/QUipOdZQsS — Hidden Cash (@HiddenmoneyLA) 6 de octubre de 2016

El mensaje provino de una publicación realizada bajo la cuenta Francis Hawke, en donde además se convoca a la “búsqueda del tesoro”.

“Busca el tesoro escondido el próximo domingo, 9 de octubre, en el muelle de Santa Mónica a partir del mediodía”, describe la publicación.

Según las publicaciones realizadas en las redes sociales, el gran premio será de $1,000 dólares, señala la cuenta de Twitter, donde también de promocionar el evento advierte que “podría incrementar dependiendo del número de suscriptores al evento, que se publica en Facebook”.

Como un preámbulo de la gran búsqueda en estos últimos días, algunos afortunados ya han encontrado premios de $100.