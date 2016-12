Ejecutan redada en local de Miami tras sospechas de venta de drogas y prostitución

Registraron una redada al interior de un establecimiento ubicado en el suroeste de Miami-Dade después de que autoridades recibieran una llamada sobre sospechas de la venta de sustancias ilícitas, apuestas ilegales y prostitución en el local.

De acuerdo al canal NBC 6, la policía de Miami-Dade recibió la llamada a Crime Stoppers en la que se acusaba la venta de sustancias psicoactivas y de un negocio continuo de prostitución en los restaurantes Kareta Kafe y El Cortadito, ambos ubicados en la calle Bird Road, pertenecientes al mismo dueño y lugares donde se realizó la redada.

HAPPENING NOW- @MiamiDadePD serve warrant at SW #Miami Dade restaurant Kareta Kafe for drugs, prostitution and gambling. @wsvn pic.twitter.com/fJO6tSw4DY

— Joe Roetz 7News (@JoeRoetz) December 9, 2016