Registran aumento en los precios del combustible en el norte de Texas

Los precios de la gasolina en el estado de Texas y a nivel nacional se dispararon al comienzo del 2017.

La Asociación de Automovilistas Estadounidenses (AAA) reportó que el precio promedio de la gasolina a nivel estatal subió por cinco centavos esta semana, alcanzando un promedio de $2.16 por galón. El precio promedio del combustible en todo Estados Unidos incrementó por seis centavos, alcanzando $2.36 por galón.

Only 9,500 gas stations in the US are $2/gallon or less #gasfacts More from our analysts: https://t.co/ygJQbxjePD pic.twitter.com/wPE3GQlYMX

— GasBuddy (@GasBuddy) January 9, 2017